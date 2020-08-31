В Україні обговорюють відновлення виробництва вакцин, - Степанов

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Для цього потрібно декілька років

В Україні обговорюють відновлення вітчизняного виробництва вакцин. Науковий потенціал для цього наявний.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Він зазначив, що в 1990-их роках в Україні було зруйноване виробництво вакцини. Питання про відновлення виробництва не раз обговорювалося з президентом Володимиром Зеленським.

"Це стосується грипу, це стосується інших вакцин, які ми кожного року використовуємо", - зазначив Степанов.

За його словами, в Україні є відповідний науковий потенціал, однак процес відновлення виробництва нешвидкий.

"Декілька років потрібно для того, щоб ми мали свою вакцину, яка розроблена нашими вченими. У той же ж час я провів вже декілька зустрічей з нашими підприємцями, які мають відповідні лінії. Наші підприємства "Фармак", "Лікхім", які мають відповідні сертифіковані лінії по виробництву вакцини, можуть виробляти або українську вакцину, якщо вона з’явиться, або іншу", - зазначив Степанов.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна готова до міжнародного співробітництва з виробництва вакцини від коронавірусу.

Також повідомлялося, що Україна має потужності, що дозволяють виробляти близько 30 мільйонів доз вакцини від коронавірусу в рік.