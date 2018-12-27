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В Україні можуть з’явитися станції для підзарядки електрокарів Tesla

Новини » Телеком & IT    27.12.2018 - 05:03
В Україні можуть з’явитися станції для підзарядки електрокарів Tesla
Фото: Ілон Маск (spacex.com)

В Україні можуть з’явитись Tesla Supercharger

Ілон Маск заявив, що на території України можуть з’явитися станції Tesla Superchargers для підзарядки електромобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Ілона Маска  в Twitter.

Так, в своїй публікації Маск зазначив, що станції підзарядки дозволяють подорожувати на довгі відстані.

"Більшість людей не знають, що мережа Tesla Supercharger дозволяє легко подорожувати на великі відстані по США, великій частині Європи, Канаді та Китаю", - зазначив він.

За його словами, станції для підзарядки електроавтомобілів будуть і в Україні.

"Supercharger охопить 100% Європи в наступному році. Від Ірландії до Києва, від Норвегії до Туреччини", - написав Маск.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Ілона Маска The Boring Company закінчила прокладання підземного тунелю під Лос-Анджелесом.

Як писало РБК-Україна, 3 жовтня в Іспанії показали першу в світі пасажирську капсулу Hyperloop. Капсула отримала назву Quintero One, її вага становить 5 тонн, а довжина - 32 метри. За одну поїздку в капсулі можна перевезти від 28 до 40 пасажирів, за добу на одній лінії - до 164 тисяч.

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