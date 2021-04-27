RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні місцеву владу позбавили контролю за дотриманням законів про працю

Автор: Юлія Струк

Місцеву владу в Україні позбавили контролю за дотриманням законів про працю. Відповідний закон набув чинності через місяць після опублікування.

Документ 27 березня оприлюднили у виданні "Голос України".

Він удосконалює державний нагляд за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення і зменшує фінансове навантаження на роботодавця.

Розмежовується державний, внутрішній і громадський контроль за дотриманням законодавства про працю; уточнюються підстави для притягнення до відповідальності за недопущення до проведення перевірки, створення перешкод у її проведенні.

Виписаний новий механізм застосування штрафних санкцій. У разі виявлення у роботодавця порушення вперше держінспектор внесе попередження про його усунення без штрафів. Термін, у який роботодавець зобов'язаний усунути порушення, держінспектор буде вказувати в матеріалах перевірки.

Закон визначив адміністративну відповідальність посадових осіб органів державного нагляду за винесення приписів, розпоряджень, податкових повідомлень-рішень, вимог і рішень про накладення фінансових стягнень, скасованих в адміністративному або судовому порядку.

Як писало РБК-Україна, на початку березня парламентарі схвалили цей закон у другому читанні.

Так, влітку 2017 року Верховна рада 8 скликання підтримала цей закон за основу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Закон