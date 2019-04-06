В Україні місцями потеплішає до +20

Погода в Україні 6 квітня 2019 буде сухою і малохмарною, температура повітря вдень підніметься місцями до +20. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході дощі пройдуть тільки в Закарпатській області, в інших регіонах сонячно і без опадів, вдень від +14 до +20, вночі від 0 до +8. На півночі також опадів не очікується, вдень від +12 до +16, а вночі від -2 до +3. В центрі вдень від +12 до +16, вночі від -2 до +3.

На сході без опадів, вдень від +13 до +15, вночі від -3 до +1. На півдні вдень від +13 до +17, вночі від -2 до +3. У Криму вдень від +15 до +17, вночі від 0 до +2.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 6 квітня сухо і хмарно, вдень від +14 до +16, вночі від +1 до +3, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві та області