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В Україні місцями потеплішає до +20

Новини » Суспільство    06.04.2019 - 10:00
В Україні місцями потеплішає до +20
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погода в Україні буде ясною і теплою

Погода в Україні 6 квітня 2019 буде сухою і малохмарною, температура повітря вдень підніметься місцями до +20. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході дощі пройдуть тільки в Закарпатській області, в інших регіонах сонячно і без опадів, вдень від +14 до +20, вночі від 0 до +8. На півночі також опадів не очікується, вдень від +12 до +16, а вночі від -2 до +3. В центрі вдень від +12 до +16, вночі від -2 до +3.

На сході без опадів, вдень від +13 до +15, вночі від -3 до +1. На півдні вдень від +13 до +17, вночі від -2 до +3. У Криму вдень від +15 до +17, вночі від 0 до +2.

В Україні місцями потеплішає до +20В Україні місцями потеплішає до +20

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Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 6 квітня сухо і хмарно, вдень від +14 до +16, вночі від +1 до +3, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

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