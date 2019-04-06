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В Украине местами потеплеет до +20

Новости » Общество    06.04.2019 - 10:00
В Украине местами потеплеет до +20
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погода в Украине будет ясной и теплой

Погода в Украине 6 апреля 2019 будет сухой и малооблачной, температура воздуха днем поднимется местами до +20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе дожди пройдут только в Закарпатской области, в остальных регионах солнечно и без осадков, днем от +14 до +20, ночью от 0 до +8. На севере тоже осадков не ожидается, днем от +12 до +16, а ночью от -2 до +3. В центре днем от +12 до +16, ночью от -2 до +3.

На востоке без осадков, днем от +13 до +15, ночью от -3 до +1. На юге днем от +13 до +17, ночью от -2 до +3. В Крыму днем от +15 до +17, ночью от 0 до +2.

В Украине местами потеплеет до +20

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 6 апреля сухо и малооблачно, днем от +14 до +16, ночью от +1 до +3, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

В Украине местами потеплеет до +20

Фото: погода в Киеве и области

В некоторых областях Украины похолодает
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