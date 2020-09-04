В Україні медики складають 10% від усіх хворих на COVID-19

Фото: медики (УНІАН)

В Україні медичні працівники складають 10% від усіх хворих на COVID-19. На коронавірус захворіли 11 тисяч 754 медичних працівника.

Про це сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час години запитань до уряду в парламенті.

"Станом на 2 вересня коронавірусною хворобою захворіли 11 тис. 754 медичних працівника. Це майже 10% від усіх (хворих COVID-19, - ред.). З них 98 випадків призвели до летального результату", - зазначив глава МОЗ.

За його словами, завдяки впровадженим заходам середньотижнева частка медичних працівників у загальній захворюваності зменшилася з 20% до 10%.

Нагадаємо, глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов розповів про стан забезпеченості медиків засобами індивідуального захисту. За його словами, медики забезпечені на 3 місяці вперед.

Як писало РБК-Україна, наприкінці квітня у Міністерстві охорони здоров'я називали причини масового зараження медиків коронавірусом.

Глава МОЗ заявив, що в Україні може не вистачити лікарів для лікування COVID-19.