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В Україні медики складають 10% від усіх хворих на COVID-19

Україна, П'ятниця 04 вересня 2020 13:09
В Україні медики складають 10% від усіх хворих на COVID-19
Фото: медики (УНІАН)
Автор: Юлія Струк, Маріанна Присяжнюк

В Україні медичні працівники складають 10% від усіх хворих на COVID-19. На коронавірус захворіли 11 тисяч 754 медичних працівника.

Про це сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час години запитань до уряду в парламенті.

"Станом на 2 вересня коронавірусною хворобою захворіли 11 тис. 754 медичних працівника. Це майже 10% від усіх (хворих COVID-19, - ред.). З них 98 випадків призвели до летального результату", - зазначив глава МОЗ.

За його словами, завдяки впровадженим заходам середньотижнева частка медичних працівників у загальній захворюваності зменшилася з 20% до 10%.

Нагадаємо, глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов розповів про стан забезпеченості медиків засобами індивідуального захисту. За його словами, медики забезпечені на 3 місяці вперед.

Як писало РБК-Україна, наприкінці квітня у Міністерстві охорони здоров'я називали причини масового зараження медиків коронавірусом.

Глава МОЗ заявив, що в Україні може не вистачити лікарів для лікування COVID-19.

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Новини України Коронавірус медикиМаксим СтепановКоронавірус
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