В Україні масово перестали працювати сайти держструктур: що відомо

В Україні ввечері 6 липня раптово перестали працювати сайти низки державних органів. Спочатку проблеми виникли у веб-сторінки Офісу президента, а тепер не працюють сайти СБУ, НАБУ та інших структур.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Станом на зараз відомо, що працювати перестали сайти:
Наразі невідомо, що саме стало причиною збою в роботі цих веб-сайтів.
Оновлено.
В СБУ розповіли РБК-Україна, що проблеми у роботі сайту, попередньо, пов'язані з проблемами з боку інтернет-провайдера.
"Сайт СБУ тимчасово недоступний для користувачів. За наявною інформацією, це пов‘язано із технічними проблемами інтернет-провайдера", - сказав прес-секретар СБУ Артем Дехтяренко.
Нагадаємо, в Офісі президента розповіли РБК-Україна, що не знають, чи могли проблеми з сайтом виникнути через кібератаку.