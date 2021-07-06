RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні масово перестали працювати сайти держструктур: що відомо

Автор: Дмитро Левицький, Владислав Красінський

В Україні ввечері 6 липня раптово перестали працювати сайти низки державних органів. Спочатку проблеми виникли у веб-сторінки Офісу президента, а тепер не працюють сайти СБУ, НАБУ та інших структур.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Станом на зараз відомо, що працювати перестали сайти:

  • Офісу президента;
  • Служби безпеки України;
  • Національного антикорупційного бюро;
  • Служби зовнішньої розвідки;
  • Держслужби спецзвязку та захисту;
  • Державного бюро розслідувань.

Наразі невідомо, що саме стало причиною збою в роботі цих веб-сайтів.

Оновлено.

В СБУ розповіли РБК-Україна, що проблеми у роботі сайту, попередньо, пов'язані з проблемами з боку інтернет-провайдера.

"Сайт СБУ тимчасово недоступний для користувачів. За наявною інформацією, це пов‘язано із технічними проблемами інтернет-провайдера", - сказав прес-секретар СБУ Артем Дехтяренко.

Нагадаємо, в Офісі президента розповіли РБК-Україна, що не знають, чи могли проблеми з сайтом виникнути через кібератаку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Українасайтсбой в работе