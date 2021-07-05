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Коли дощі відійдуть з України: синоптики назвали дату

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Київ, Понеділок 05 липня 2021 10:20
Коли дощі відійдуть з України: синоптики назвали дату Фото: синоптики розповіли, коли дощі відійдуть з України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Дощі відійдуть з України з 8 липня. Тоді майже у всіх областях буде сухо, а температура повітря досягатиме +30.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Дощі відійдуть з 7 липня, але тільки у центральних областях.

Остаточно грозові дощі відійдуть з України 8 липня. Тоді сухо буде майже у всіх регіонах, крім Львівської та Івано-Франківської областей.

Коли дощі відійдуть з України: синоптики назвали дату

9 липня вже буде сухо у всіх областях.

Нагадаємо, у всіх областях України сьогодні будуть йти дощі. Вдень у південних та центральних областях місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні знову буде спекотною з 30-градусними і вище значеннями, а дощі закінчаться.

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