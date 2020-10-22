В Україні лише в двох областях лікарняні ліжка заповнені менш ніж на 50%

Фото: медик (РБК-Україна)

В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені менш ніж на 50% лише у двох областях. Всього в країні заповнені 63,2% ліжок для лікування COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені Міністерством охорони здоров'я.

Так, менш ніж на половину лікарняні ліжка зайняті в Житомирській (47,9%) та Херсонській (48,6%) областях. Найбільш завантаженими є лікарні Луганської (96,3%), Одеської (91%) та Полтавської (80,3%) областей.

Всього в Україні для лікування пацієнтів з коронавірусом введені вже 36 056 лікарняних ліжок.

Водночас у країні жодна з областей не відповідає вимогам для ослаблення карантину. У всіх регіонах перевищено показник захворюваності. У середньому по країні цей показник становить 205,2 при нормі 40. Найгірша ситуація у Хмельницькій області - 336,6. У Києві показник захворюваності становить 222,7.

Нагадаємо, за добу в Україні зафіксували новий антирекорд за коронавірусу - захворіли 7053 людини. Найбільше нових випадків у Києві, Харківській, Одеській, Хмельницькій та Дніпропетровській областях.

Також РБК-Україна писало, що у МОЗ очікують, що ситуація з коронавірусом в Україні покращиться ближче до березня.