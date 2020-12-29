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Рєзніков про причини блокування КПВВ бойовиками: не хочуть показувати успіх України

Вівторок 29 грудня 2020 10:04
Рєзніков про причини блокування КПВВ бойовиками: не хочуть показувати успіх України
Фото: Олексій Рєзніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Игорь Литвиненко

Окупаційна влада продовжують блокувати роботу контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі, щоб не допустити демонстрації успіху України. Це може привести до нового нормандського саміту, чого окупанти не хочуть.

https://www.rbc.ua/ukr/news/boeviki-prodolzhayut-blokirovat-dvizhenie-1608297018.html

Про це в інтерв'ю "ТСН" заявив віце-прем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Рєзніков.

"Для них (окупантів - ред.) Демонстрація успіху України - це погана історія. Коли українці, які проживають сьогодні в якості заручників на окупованих територіях, перетинають КПВВ і бачать, що тут змінюється життя, кращі дороги, дешевше і якісніше продукти, нові сучасні хаби і сервіси прямо на КПВВ ... Це найгірше, що може бути для Росії і їх окупаційних проксі ", - заявив Рєзніков.

Міністр зазначив, що відкриття нових КПВВ свідчать про успіх України в переговорному процесі. Це може привести до необхідності нового нормандського саміту, чого не хочуть окупаційна влада.

"Сьогодні політичне керівництво України не повинно для їх розуміння бути успішним. Їм потрібна історія неуспіху. Ось чому, я думаю, вони шукають різні варіанти блокування і гальмування процесу, щоб не дати успіху України", - додав Рєзніков.

Крім цього однією з причин блокування КПВВ може бути спроба приховування ситуації з коронавірусів на Донбасі.

"Вони розповідають, що у них там тільки пневмонія, а COVID-19 майже немає. Ну, це тільки в тоталітарних режимах можливо приховати правду. Весь світ хворіє, а вони - ні, такого не буває. Чудес не буває. Тому ми не знаємо штатної чисельності смертей. Лікарям там заборонено поширювати цю інформацію ", - заявив віце-прем'єр.

Відзначимо, бойовики продовжують повністю блокувати роботу п'яти КПВВ на Донбасі - "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" і "Мар'їнка". Пропуск здійснюється тільки через пункт "Станиця Луганська", а також двічі на тиждень - через "Новотроїцьке".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч радників нормандського формату в грудні не відбудеться.

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