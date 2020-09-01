ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні до кінця вересня буде 3 тисячі хворих COVID-19 щодня, - Шмигаль

Київ, Вівторок 01 вересня 2020 09:52
В Україні до кінця вересня буде 3 тисячі хворих COVID-19 щодня, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні до кінця вересня - початку жовтня очікується близько 3 тисяч захворювань коронавірусом щодня. Зараз щодня фіксують від 2 до 2,5 тисяч захворювань.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що зростання кількості захворювань коронавірусом може призвести до завантаженості лікарень на більш ніж 80 відсотків.

"Сьогодні у нас від 2 до 2,5 тисяч захворювань щодня. За розрахунками і прогнозами, до кінця вересня - початку жовтня ця цифра зросте до 3 тисяч хворих на кожен день. Це завантажить лікарні більш ніж на 80 відсотків", - сказав Шмигаль.

Раніше РБК-Україна писало, що при темпах поширення коронавіруса на рівні більше 3 тисяч випадків у день в Україні за місяць закінчаться місця в лікарнях.

Також повідомлялося, що, за прогнозами РНБО, до 25 жовтня кількість хворих коронавірусом в Україні може становити 360 тисяч осіб.

Зазначимо, за минулу добу в Україні підтвердили 2088 нових випадків коронавіруса, всього в країні від початку пандемії захворіли 123 303 людини.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Денис ШмигальКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся