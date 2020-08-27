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В РНБО прогнозують істотне зростання захворювань коронавірусом

Київ, Четвер 27 серпня 2020 16:49
В РНБО прогнозують істотне зростання захворювань коронавірусом
Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

До кінця жовтня кількість хворих може становити 360 тисяч людей

У Раді національної безпеки і оборони готуються до істотного зростання захворювань коронавірусом в Україні. До 25 жовтня кількість хворих може становити 360 тисяч чоловік.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає прес-служба Ради.

За його словами, негативно вплинути на поширення коронавірусу може початок навчального року та проведення місцевих виборів.

"Станом на 25 жовтня, за песимістичним сценарієм, ми будемо мати 360 тисяч випадків зараження, і ми повинні бути до цього готові", - сказав Данілов.

Він зазначив, що до початку навчального року і початку виборчого процесу необхідно організувати моніторинг динаміки соціальних контактів хворих коронавірусом в період з 29 серпня до 10 вересня.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували майже 2 тисяч нових випадків коронавіруса, загальна кількість хворих перевищила 112 тисяч чоловік.

При цьому за минулу добу померли 49 осіб від COVID-19, що є новим антирекордом.

Також повідомлялося, що в Україні, у разі подальшого зростання захворювання коронавірусом, можуть посилити карантин до "весняного періоду".

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