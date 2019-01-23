В Україні кількість нападів на журналісток збільшилася на 50% в 2018

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В Україні два роки поспіль зафіксовано незвичайно високий рівень фізичної агресії щодо журналістів

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що у 2018 році спілка зафіксувала 86 випадків перешкоджання журналістській діяльності із застосуванням фізичної сили. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

За словами очільника НСЖУ, другий рік поспіль в Україні зберігається незвичайно високий рівень фізичної агресії щодо журналістів.

"Ситуацію з фізичною безпекою журналістів в Україні ми відзначаємо, все ж таки, надзвичайною через те, що вже другий рік поспіль ми фіксуємо незвичайно високий рівень фізичної агресії щодо журналістів, який супроводжується системною безкарністю. За результатами нашого моніторингу, у 2018 році зафіксовано 86 інцидентів фізичної агресії щодо журналістів", - сказав він.

Томіленко зазначив, що найчастіше напади на журналістів скоюють пересічні громадяни. Крім того, у 2018 році сталося 12 інцидентів, коли нападниками на представників ЗМІ були посадовці, чиновники та депутати, а 10 нападів скоїли працівники поліції та інших силових відомств, при цьому зафіксовано й один випадок із застосуванням зброї.

"Також певна ганебна тенденція, яку фіксує індекс фізичної безпеки журналістів, - це катастрофічне зростання нападів на жінок-працівниць мас-медіа. Фактично за 2018 рік на 50% зросла кількість нападів на журналісток", - підкреслив він.

За словами глави НСЖУ, торік лідером антирейтингу за нападами на журналістів стало місто Київ і Київська область, де зафіксовано 29 проявів фізичної агресії проти журналістів. Водночас 10 нападів у 2018 році скоїли у Дніпропетровській області, сім - в Одеській та по п'ять - у Волинській, Полтавській і Донецькій областях.

Так, за 2017-2018 роки загальна кількість нападів на працівників ЗМІ становить 175.

"Ми вимагаємо від правоохоронних структур і політиків докласти дієвих зусиль для того, щоб цю хвилю фізичної агресії в Україні зупинили. За кожним із цих 175-ти інцидентів у нас є інформація від постраждалих колег", - додав Томіленко.

Нагадаємо, Нацспілка журналістів України в грудні минулого року зафіксувала п'ять нападів на журналістів.

Як писало РБК-Україна раніше, у серпні 2018 року в НСЖУ заявили, що в Україні б'ють журналістів фактично кожні чотири дні.