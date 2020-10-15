В Україні кількість міст "зеленої зони" стрімко зменшується, - Ляшко

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

В Україні стрімко зменшується кількість адміністративних територій "зеленого рівня епідемічної небезпеки. На сьогодні в "зеленій зоні" знаходяться 54 населених пункти.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС.

За його словами, ще минулого тижня в "зелену зону" входило 158 населених пунктів, а місяць тому їх кількість становила 282.

Нагадаємо, сьогодні в Україні оновили зонування адаптивного карантину. В результаті чого 8 обласних центрів потрапили в "червону зону".

Водночас Київ залишився в "помаранчевій зоні".

Крім того, на цьому тижні Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до кінця року. При цьому карантинні обмеження були посилені.

Додамо, що за минулу добу в Україні коронавірусом захворіли ще 5062 осіб. Найбільше нових випадків підтвердили в Харківській, Донецькій областях і в Києві.