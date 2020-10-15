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В Украине количество городов "зеленой зоны" стремительно уменьшается, - Ляшко

Киев, Четверг 15 октября 2020 19:27
В Украине количество городов "зеленой зоны" стремительно уменьшается, - Ляшко
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине стремительно уменьшается количество административных территорий "зеленого уровня" эпидемической опасности. На сегодня в "зеленой зоне" находятся 54 населенных пункта.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге по результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

По его словам, еще на прошлой неделе в "зеленую зону" входило 158 населенных пунктов, а месяц назад их количество составляло 282.

Напомним, сегодня в Украине обновили зонирование адаптивного карантина. В результате чего 8 областных центров попали в "красную зону".

В то же время Киев остался в "оранжевой зоне".

Кроме того, на этой неделе Кабинет министров продлил карантин в Украине до конца года. При этом карантинные ограничения были усилены.

Добавим, что за минувшие сутки в Украине коронавирусом заболели еще 5062 человек. Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской, Донецкой областях и в Киеве.

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