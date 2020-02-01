В Україні змінилися правила оренди державного майна

Новий закон "Про оренду державного та комунального майна" набрав чинності з 1 лютого 2020 року. Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна України.

Як зазначили в прес-службі, згідно із законом оренда державного, а також комунального майна буде відбуватись через систему ProZorro.Продажі.

Прес-служба назвала послідовність нової процедури передачі в майна оренду:

Прийняття рішення щодо наміру передачі майна в оренду Внесення інформації про потенційний об'єкт оренди до ЕТС (електронної торгової системи) Прийняття рішення про включення потенційного об'єкта оренди до одного із Переліків Публікація інформації в ЕТС про включений до Переліку потенційного об'єкта оренди Розміщення в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду Проведення аукціону або передача об'єкта в оренду без аукціону, укладення та публікація в ЕТС договору оренди

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Верховна рада ухвалила закон "Про оренду державного та комунального майна". Документ викладає у новій редакції закон України "Про оренду державного та комунального майна", а також вносить зміни до Господарського та Цивільного кодексів, Кодексу України з процедур банкрутства і ряду законів, визначаючи правові, економічні та організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна, що перебуває у державній та комунальній власності.

Як повідомляло РБК-Україна, від приватизації державного майна в 2019 році в державний бюджет України надійшло 536,5 млн грн. Таким чином, план приватизації виконано на 3,1%, оскільки в держбюджеті закладені надходження на рівні 17,1 млрд грн.