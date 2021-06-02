В Україні змінили вимоги до декларування цінних паперів

Він набув чинності на наступний день після оприлюднення.

Віднині не підлягають декларуванню акції акціонерного товариства - резидента України, сукупна номінальна вартість яких не перевищує 0,25 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року, в якому особа-власник призначена (обрана) на посаду. Вони також мають сукупно не перевищувати 5% голосуючих акцій товариства.

Скасовується вимога про надання номерів рахунків, на яких обліковуються некомпенсовані заощадження Ощадбанку СРСР.

В декларацію не включають операції з обміну валют як витрати і угоди. Вони не потребують повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Приміщення громадської приймальні народного депутата, якщо воно є державною комунальною власністю і знаходиться в оренді чи на іншому праві користування, також декларуватися не буде.

З переліку осіб, щодо яких проводиться спецперевірка і повна перевірка декларації, виключили радників голови Верховної ради.