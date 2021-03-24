В Україні змінили правила видачі автомобільних номерних знаків

"Міністерством внутрішніх справ України прийнято наказ від 2 березня 2021 року № 166, який набирає чинності з моменту опублікування. Він встановлює єдині зразки державних номерних знаків транспортних засобів та вимоги до них. Зокрема, визначено правила застосування, типи і основні розміри державних номерних знаків, що встановлені вимоги до інформаційного змісту і технічним характеристикам", - йдеться в повідомленні.

У відомстві пояснили, що основним впроваджуються нововведенням є зміна визначення адміністративно-територіальної належності транспортного засобу, а саме не за місцем прописки власника, як було досі, а за місцем здійснення реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу.

"Тобто, кожний сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби, незалежно від місця прописки власника, номерні знаки тільки своєї області", - йдеться в повідомленні.

При цьому в МВС уточнили, що ці вимоги не поширюються на номерні знаки, які громадяни залишили на платному зберіганні в сервісному центрі МВС.

Нововведення дозволить оптимізувати процес забезпечення сервісних центрів МВС номерними знаками, а також уникнути зайвих матеріальних витрат на виготовлення та логістичні витрати на доставку і зберігання в сервісних центрах МВС номерних знаків інших регіонів, пояснили в установі.