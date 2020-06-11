В Україні змінили порядок внесення поправок до Кримінального кодексу та КПК

В Україні змінили порядок внесення поправок до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу. Відповідний закон у четвер, 11 червня, набув чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Суть закону

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури внесення змін" учора опублікували у виданні "Голос України", а сьогодні він уже набув чинності.

Отже, два кодекси тепер доповнені новою нормою. Вона передбачає, що зміни до КК та КПК можуть вносити виключно закони про внесення змін до законодавства України про кримінальну відповідальність і/або кримінального процесуального законодавства та/або законодавства України про адміністративні правопорушення.

Необхідність закону

Ухваливши цей закон, Верховна рада хоче запобігти ухваленню проектів, подібних "правкам Лозового".

Продовження такого підходу, як підкреслили автори закону, коли через непрофільний комітет вносяться системні зміни до кримінального, кримінального процесуального чи адміністративного законодавства, може призвести до повторення ситуації з "правками Лозового".

Рада 8 скликання схвалила їх у 2017 році. Ці зміни стосувалися порядку обчислення і продовження термінів досудового розслідування, призначення та проведення експертизи, можливості оскарження повідомлення про підозру.

У ВР нагадали, що ініційовані нардепом зміни до КПК фактично "призвели до колапсу в роботі органів кримінальної юстиції та створили величезні проблеми для всього суспільства".

Нагадаємо, восени 2019 року парламент вилучив з КПК так звані "правки Лозового".

Як писало РБК-Україна, у березні 2018 року у Генеральній прокуратурі наголошували, що поправки до Кримінального процесуального кодексу України паралізували правоохоронну систему.