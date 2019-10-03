ru
ua

В Україні змінили порядок перетину КПВВ на Донбасі

Новини » Суспільство   

Нові вимоги наберуть чинності з 29 жовтня

В Україні з 29 жовтня вступає в силу новий порядок перетину лінії розмежування на тимчасово окупованих територіях (ОТ) в Донецькій і Луганській областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що для перетину КПВВ необхідно мати з собою паспорт України або закордонний паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України та дозвіл фізичної особи.

Громадяни, які не досягли 16 років, повинні мати з собою паспорт громадянина України або закордонний паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України або проїзний документ дитини. Також пропуск таких громадян здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків. Відповідний документ не вимагається, якщо дитина повертається у супроводі батьків, з яким здійснила виїзд.

Для громадян від 14 до 16 років, які навчаються на підконтрольній території України, потрібно мати паспорт та документ, що підтверджує навчання в навчальному закладі.

"Міграційна служба України вже не видає проїзний документ дитини, але ті, хто отримав його раніше, можуть користуватися цим документом до закінчення терміну його дії", - повідомили в держприкордонслужбі.

Також в прикордонній службі відзначили, що залишити окуповані території можуть і громадяни України без паспорта. Для цього необхідно пред'явити свідоцтво про народження або інший документ, що посвідчує особу і підтверджує громадянство України. Громадяни, які народилися на окупованій території, повинні їхати з супроводжуючою особою і за його паспортним документом, а також документами, що підтверджують факт народження.

Для іноземців порядок перетину лінії розмежування фактично залишився без змін.

Нагадаємо, в минулий раз правила перетину КПВВ змінювалися в липні цього року.

Також повідомлялося, що найближчим часом має завершитися ремонт мосту в Станиці Луганській. За словами тодішнього голови РНБО Олександра Данилюка, щодня близько 10 тис. осіб ризикують своїм здоров'ям переходячи зруйнований міст.

НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку на третину Контактна група підписала "формулу Штайнмайєра"
Читати всі новини