В Україні змінили порядок перетину КПВВ на Донбасі

В Україні з 29 жовтня вступає в силу новий порядок перетину лінії розмежування на тимчасово окупованих територіях (ОТ) в Донецькій і Луганській областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що для перетину КПВВ необхідно мати з собою паспорт України або закордонний паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України та дозвіл фізичної особи.

Громадяни, які не досягли 16 років, повинні мати з собою паспорт громадянина України або закордонний паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України або проїзний документ дитини. Також пропуск таких громадян здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків. Відповідний документ не вимагається, якщо дитина повертається у супроводі батьків, з яким здійснила виїзд.

Для громадян від 14 до 16 років, які навчаються на підконтрольній території України, потрібно мати паспорт та документ, що підтверджує навчання в навчальному закладі.

"Міграційна служба України вже не видає проїзний документ дитини, але ті, хто отримав його раніше, можуть користуватися цим документом до закінчення терміну його дії", - повідомили в держприкордонслужбі.

Також в прикордонній службі відзначили, що залишити окуповані території можуть і громадяни України без паспорта. Для цього необхідно пред'явити свідоцтво про народження або інший документ, що посвідчує особу і підтверджує громадянство України. Громадяни, які народилися на окупованій території, повинні їхати з супроводжуючою особою і за його паспортним документом, а також документами, що підтверджують факт народження.

Для іноземців порядок перетину лінії розмежування фактично залишився без змін.

Нагадаємо, в минулий раз правила перетину КПВВ змінювалися в липні цього року.

Також повідомлялося, що найближчим часом має завершитися ремонт мосту в Станиці Луганській. За словами тодішнього голови РНБО Олександра Данилюка, щодня близько 10 тис. осіб ризикують своїм здоров'ям переходячи зруйнований міст.