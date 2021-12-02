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В Україні змінили порядок позбавлення прав водіїв-порушників: про що йдеться

Автор: Марія Кучерявець

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення. Водіїв-порушників зможуть позбавити прав після рішення суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram-каналі.

Так, громадянин вважатиметься позбавленим права керування транспортним засобом після набрання законної сили рішенням суду про позбавлення цього права.

Також, в окремих випадках, якщо рішення про адмінправопорушення не прийнято в установлений строк, особа має право отримати продовжити на тримісячний строк тимчасовий дозвіл на право керування або за заявою повернути тимчасово вилучене.

Фото: в Україні змінили порядок позбавлення прав водіїв-порушників (t.me/oleksiihoncharenko)

Додамо, патрульна поліція нагадала про відповідальність за використання мобільного телефону за кермом. У випадку порушення на водіїв чекає штраф у розмірі 510 гривень.

Нагадаємо, в Україні запроваджено нові правила дорожнього руху. Зміни почали діяти з 1 листопада.

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