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В Україні змінили поріг захворюваності для "жовтої" та "помаранчевої" зон

Київ, Понеділок 21 вересня 2020 12:20
В Україні змінили поріг захворюваності для "жовтої" та "помаранчевої" зон
Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України змінив поріг захворюваності для "жовтої" і "помаранчевої" зон карантину. Крім того, в "зеленій зоні" дозволили проводити концерти.

Відповідну постанову опубліковано на урядовому порталі.

Зокрема, якщо в регіоні зайнято від 50 до 75% місць у лікарнях для прийому пацієнтів з COVID-19 протягом п'яти днів підряд, то у всьому регіоні встановлюється "помаранчевий рівень". Те ж саме відбудеться, якщо в регіоні тестування методом ПЛР п'ять днів поспіль роблять менше 24 тестів на 100 тисяч населення.

Регіон з показником захворюваності на COVID-19 меншим, ніж базовий (не більше 40 на 100 тисяч населення за 14 днів), автоматично встановлюється "зелена зона".

У той же час, якщо базовий рівень перевищено, на окремих адміністративних територіях встановлюються такі рівні:

Рівень епідемічної небезпеки

Райони, міста обласного значення з населенням менш ніж 70 тисяч осіб, обласні центри, міста Київ і Севастополь

Райони, міста обласного значення з населенням 70 тисяч і більше

"Жовтий"

від 140 до 160

від 40 до 120

"Помаранчевий"

більше 160

більше 120

Крім того, в "зеленій зоні" дозволяється проводити концерти

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на 21 вересня до ослаблення карантину не готові майже всі регіони. Критеріям відповідають лише Кіровоградська і Херсонська області.

Зазначимо, з сьогоднішнього дня в країні оновлено карантинне зонування.

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