В Україні оновили карантинне зонування: в "червоній зоні" немає обласних центрів

Фото: медик на тлі "швидкої допомоги" (РБК-Україна)

У понеділок, 21 вересня, в Україні набула чинності нове карантинне зонування. У "червоній зоні" вже ні єдиного обласного центру.

Відповідне рішення прийняла Державна і регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Червона зона

При потраплянні у цю зону забороняється робота громадського транспорту; ТРЦ, кафе і ресторанів. Такі обмеження можливі у випадку завантаженості понад 75% ліжок у лікарнях протягом 5 днів поспіль, перевищення середнього рівня захворюваності випадків на 100 тисяч населення за 14 днів більше, ніж в 5 разів. У цю зону потрапили:

місто Чоп Закарпатської області;

Закарпатської області; місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;

та Волочиський район Хмельницької області; місто Ніжин і Носівський район Чернігівської області;

і Носівський район Чернігівської області; місто Бережани , Заліщицький, Збаразький і Тернопільський райони;

, Заліщицький, Збаразький і Тернопільський райони; місто Канів Черкаської області;

Черкаської області; Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області;

Герцаївський та Кельменецький райони Чернівецької області

Помаранчева зона

У цій зоні виявилося найбільше обласних центрів, а також столиця. Тут забороняється робота: хостелів і турбаз; ресторанів, нічних клубів вночі; дитячих таборів; обмежена робота фітнес-центрів і спортзалів, частини установ культури. Також заборонені масові збори на більш ніж 100 осіб.

Відзначимо, раніше в МОЗ виключили норму про заборону перевезення у громадському транспорті в "помаранчевій зоні" при заповнюванні 50% сидячих місць.

У цю зону потрапили: Київ, Вінниця, Харків, Хмельницький, Чернівці, Ужгород, Івано-Франківськ, Суми, Тернопіль.

Жовта зона

У цій зоні забороняється відвідування установ соцзахисту, в яких перебувають люди похилого віку (крім тих, що надають послуги).

Під ці обмеження підпадають: Луцьк, Житомир, Рівне, Черкаси, Чернігів, Запоріжжя, Львів, Миколаїв.

Зелена зона

У цій зоні носіння масок у громадських будівлях та у транспорті залишається обов'язковим; під час масових заходів допускається одна особа на 5 кв. м; кінотеатри можуть бути заповнені лише на 50%; перевезення пасажирів у громадському транспорті дозволяється тільки в масках і на пасажирських сидіннях.

Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли, як достроково перервати самоізоляцію.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, в Раді нацбезпеки та оборони України прогнозують, що до кінця жовтня в країні буде 360 тисяч заражених COVID-19.