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У МЗС назвали країни-лідери з оформлення електронних віз в Україну

Новини » Суспільство    09.08.2019 - 14:55
У МЗС назвали країни-лідери з оформлення електронних віз в Україну
Ілюстративне фото (flickr.com)

Громадяни Китаю, Австралії та Саудівської Аравії найчастіше оформляли українські електронні візи

У Міністерстві закордонних справ України (МЗС) зафіксували з січня по липень 2019 року, що найбільше українських електронних віз оформляли громадяни Китаю, Австралії та Саудівської Аравії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter держсекретаря МЗС Андрія Зайця.

За словами держсекретаря, у 2019 році оформили понад 20 тисяч електронних віз іноземцям, але найактивнішими користувачами "е-віза" стали громадяни Китаю (12 125), Австралії (2368) і Саудівської Аравії (1787).

"Пишаємося у МЗС України підсумками оформлення електронних віз в Україну за січень-липень 2019 року, якими користуються іноземці з 52 країн. Цьому зручному новітньому механізму всього трохи більше року, але цифри красномовно свідчать про його ефективність", - повідомив Заєць в Twitter.

Зазначається, що найчастіше оформляють українські електронні візи з метою туризму (16 839), ділових поїздок (2355) і приватних подорожей (618). Наймолодшому апліканту на е-візу було 2 місяці, найстаршому - 96 років.

Нагадаємо, що з 2018 року стартувало онлайн оформлення іноземцям електронних віз (е-віза) для в'їзду в Україну з діловою або туристичною метою. Громадяни 46 країн можуть оформити візу в Україну, не виходячи з дому.

 

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