В Україні для іноземців планують зробити платні дороги

В Україні планують ввести платний проїзд дорогами для автомобілів на іноземних номерах. Про це під час робочого візиту в Миколаївську область заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє РБК-Україна.

За словами міністра, найближчим часом у Верховну раду планується внесення відповідного законопроекту.

"Для іноземців плануємо ввести платний проїзд по дорогах України. Адже вони не завжди купують акцизи і виходить не зовсім справедливо по відношенню до наших автомобілістів, які платять акциз. Наприклад, в Україні заїжджає велика фура з повним баком пального на іноземних номерах, вона проїжджає тисячі кілометрів по нашим дорогам і нічого за це не платить. Тому ми будемо планувати певний механізм і сподіватися, що депутати це підтримають", - сказав Криклій.

Також міністр зазначив, що наступного року на українські дороги планують виділити додаткові кошти.

"Якщо ми хочемо реалізувати амбітну мету - відремонтувати 24000 кілометрів доріг за 5 років, то, крім дорожнього фонду, повинні отримати ще й кошти з загального фонду. Ресурси для цього є", - заявив Криклій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів дав розпорядження органам поліції не штрафувати власників автомобілів на "евробляхах" до 2020 року. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Також РБК-Україна повідомляло, що Владислав Криклій підписав наказ про звільнення чотирьох директорів морських портів. Зокрема, були звільнені керівники портів Миколаївського, Одеського, Чорноморського та Білгород-Дністровського портів.