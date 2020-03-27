Україні вистачить резервів для виплати боргів і попередження дефолту, - експерти

Незважаючи на економічну кризу і пандемію коронавірусу, експерти не бачать причин для дефолту в Україні. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Криза довіри: чим небезпечні для України дефолт і розрив з МВФ".

Як розповів РБК-Україна член наглядової ради Міжнародного фонду Блейзера і радник президента Олег Устенко, на сьогодні резерви НБУ перевищують 24 млрд доларів, а найближчим часом очікується надходження ще близько 2 млрд доларів, отриманих від російського "Газпрому".

"Для мене здається дивним при наявності резервів 24 млрд доларів (а буде 26 млрд доларів) говорити про дефолт на тлі того, що майбутні зовнішні виплати до кінця року становлять близько 30% золотовалютних резервів", - зазначив Устенко.

Він також підкреслює, що для того, щоб розвіяти чутки про дефолт, необхідно підписати нову кредитну програму з МВФ. На сьогодні мова йде про дві програми - програми розширеного фінансування (EFF) і програми допомоги країнам, які борються з коронавірусом.

Крім того, Устенко вважає, що розмір програми EFF може скласти як мінімум 7 млрд доларів (спочатку Україна домовилася про 5,5 млрд). А програма для боротьби з наслідками коронавірусу, на його думку, може бути збільшена з початково очікуваних 1,5 млрд до 2,5 млрд доларів.

"Є розуміння того, що перший транш може бути досить вагомим, скажімо, в межах як мінімум 2 млрд доларів за програмою розширеного фінансування і близько 0,5 млрд доларів за другою програмою", - говорить Олег Устенко.

Нагадаємо, раніше заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован заявив, що можлива відмова Києва платити за своїми зобов'язаннями призведе до катастрофічних наслідків.