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В Україні хочуть збільшити штрафи за перевищення швидкості: що відомо

Фото: в Україні хочуть збільшити штрафи за перевищення швидкості (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Штрафи за перевищення швидкості в Україні мають намір посилити. У Раді вже підготували відповідний законопроект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram.

Документом, який підготували нардепи, пропонується посилити відповідальність за суттєве перевищення допустимої швидкості та створення аварійної ситуації.

У разі затвердження законопроекту в парламенті, штрафи будуть такими:

  • перевищення дозволеної швидкості на 80 км/год і більше - 3400 гривень;
  • перевищення дозволеної швидкості на 110 км/год і більше - 4250 гривень;
  • перевищення дозволеної швидкості на 50 км/год, що спричинило аварійну ситуацію - 5100 гривень.

Діючі штрафи пропонується залишити.

Варто зауважити, що зараз в Україні за перевищення швидкості від 20 до 50 км/год - штраф 340 гривень. Якщо ж перевищення швидкості становить понад 50 км/год - 1700 гривень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Рівному та області ввели заборону на використання феєрверків та їзду на автомобілях, які не оснащені глушниками.

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