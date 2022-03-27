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В Україні хочуть збільшити податки для компаній, які отримують дохід на території Росії

Фото: голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді пропонують збільшити податки для компаній, які отримують дохід на території Росії. Податки будуть збиратися з коефіцієнтом 1,5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Як зазначив Гетманцев, була проведена спільна нарада з Мінфіном та Державною податковою службою щодо законопроекту про додаткове оподаткування в Україні компаній, що отримують дохід з території країни - агресора.

"Узгодили концепт законопроекту, відповідно до якого до таких компаній будуть застосовуватись ставки прямих податків (на дохід та майно) з коефіцієнтом 1,5", - зазначив депутат.

За його словами, "компанії очікують і деякі інші податкові стимули щодо припинення фінансування податками держави, яка знищує ту країну, з якої вони щонайменше отримують дохід".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав бойкотувати французьку мережу супермаркетів "Ашан", яка залишається працювати на території Росії.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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