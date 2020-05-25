В Україні хочуть створити єдиний центр з вивчення інфекційних хвороб

Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна)

Такий центр підвищить біологічну безпеку країни

В Україні планують створити єдиний центр з вивчення інфекційних хвороб. Відповідне доручення директору Інституту молекулярної біології і генетики Махайлу Тукало дав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

За словами Данилова, комплексне вивчення інфекційних хвороб і патогенів, які їх викликають, дозволить забезпечити біологічну безпеку України.

"За підсумками зустрічі Секретар Ради доручив створити робочу групу з залученням фахівців державних установ та науково-дослідних інститутів, яка вивчатиме питання створення єдиного інформаційно-аналітичного центру з вивчення інфекційних хвороб і патогенів, які їх викликають", - повідомили в РНБО.

Нагадаємо, у березні три українські компанії розробили тест-системи для виявлення COVID-19.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України схвалив проведення досліджень не сертифікованого ВООЗ препарату для боротьби з коронавірусом.

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Автор: Игорь Литвиненко