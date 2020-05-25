В Украине хотят создать единый центр по изучению инфекционных болезней

Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Такой центр повысит биологическую безопасность страны

В Украине планируют создать единый центр по изучению инфекционных болезней. Соответствующее поручение директору Института молекулярной биологии и генетики Махаилу Тукало дал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

По словам Данилова, комплексное изучение инфекционных болезней и патогенов, которые их вызывают, позволит обеспечить биологическую безопасность Украины.

"По итогам встречи Секретарь Совета поручил создать рабочую группу с привлечением специалистов государственных учреждений и научно-исследовательских институтов, которая будет изучать вопрос создания единого информационно-аналитического центра по изучению инфекционных болезней и патогенов, которые их вызывают", - сообщили в СНБО.

Напомним, в марте три украинские компании разработали тест-системы для выявления COVID-19.

Также сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины одобрило проведение исследований не сертифицированного ВОЗ препарата для борьбы с коронавирусом.

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Автор: Игорь Литвиненко