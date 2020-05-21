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У МОЗ схвалили випробування не сертифікованого ВООЗ препарату від COVID-19

Новини » Суспільство     21.05.2020 - 11:22
У МОЗ схвалили випробування не сертифікованого ВООЗ препарату від COVID-19
Фото: вивіска МОЗ (РБК-Україна)

Дослідження "Амізон Макс" проводилися тільки в невеликих (до 100 осіб) групах

Міністерство охорони здоров'я України схвалив проведення досліджень в семи медустановах країни вітчизняного препарату "Амізон Макс" виробництва компанії "Фармак".

Про це йдеться у відповідному наказі міністерства.

Ліки з 1996 року виробляє столична компанія "Фармак", що належить Філі Жебровській. Відзначається, що препарат містить йод і спочатку позиціонувався як ненаркотичний анальгетик. У середині 2000-х йому почали приписувати протизапальні, жарознижувальні та імуномодулюючі властивості. Крім того, "Амізон" нібито виводить з організму токсини й захищає печінку.

У МОЗ схвалили випробування не сертифікованого ВООЗ препарату від COVID-19

Втім, за межами колишнього Радянського Союзу препарат раніше не сертифікували. Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я також не включала препарат у свої рекомендації. Не згадується він і в спеціалізованих зарубіжних виданнях.

Дослідження ліки проводилися тільки в невеликих (до 100 осіб) групах.

Найчастіше препарат виписують разом з іншими препаратами при лікуванні грипу або ГРВІ, вказуючи, що він уповільнює розвиток вірусу в організмі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лікарі спростували інформацію про те, що вітчизняним препаратом "Протефлазід" можна лікувати коронавірус. У 2013 році МОЗ України відніс цей препарат до псевдоліків.

Автор: Олександра Діденко

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавіруслечениеФармак
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