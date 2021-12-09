В Україні хочуть штрафувати за заперечення російської агресії та окупації Криму та Донбасу

За публічне заперечення агресії та окупації, а також спроб Російської Федерації легалізувати та легітимізувати анексію тимчасово окупованої території України накладатимуть штрафи в розмірі від 17 до 34 тисяч гривень, за повторне заперечення - від 34 до 51 тисячі гривень.

Суб’єктами правопорушень у цій статті є "національні та іноземні публічні діячі, особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, політично значущі особи".

Згідно з проектом закону, під публічним запереченням збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації Російською Федерацією територій України слід розуміти хоча б одне відкрите звернення до більш як однієї особи, в якому висловлюється будь-яке письмове зазначення та/або графічне зображення тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях в межах державного кордону іноземної держави або як окремого територіального суб’єкта поза межами державного кордону України.

Таке публічне заперечення здійснюється, здебільшого, але не винятково, шляхом опублікування у пресі, передання по радіо, телебаченню чи з використанням інших засобів масової інформації, поширення в Інтернеті чи з використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку, повідомлення в публічних виступах, демонстрації у громадських місцях плакатів, гасел, інших творів, а також розповсюдження листівок чи інших друкованих матеріалів.

Під публічним запереченням спроб Російської Федерації легалізувати та легітимізувати анексію тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополя слід розуміти хоча б одне відкрите звернення до більш як однієї особи, в якому висловлюється будь-яке письмове заперечення дій Російської Федерації та її посадових осіб, у тому числі у сфері зовнішніх зносин, з надання юридичної сили нормативно-правовим актам та документам, виданим органами влади Російської Федерації, стосовно тимчасово окупованої території після 20 лютого 2014 року.

"Публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації Російською Федерацією територій України визнається наругою над жертвами розв’язаної Російською Федерацією агресивної війни проти України, приниженням гідності Українського народу, є протиправним і тягне встановлені законом правові наслідки", - йдеться в проекті змін до закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".