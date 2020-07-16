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В Україні хочуть встановити вимоги до якості донорської крові

Україна, Четвер 16 липня 2020 17:03
В Україні хочуть встановити вимоги до якості донорської крові
Фото: донор крові (facebook.com DonorUA Ukraine)
Автор: Юлія Струк

Відповідний законопроект нардепи схвалили за основу

В Україні хочуть встановити вимоги до якості донорської крові. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №3648.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 293 парламентарі.

Акт пропонує визнати таким, що втратив чинність, закон "Про донорство крові та її компонентів", а натомість прийняти новий закон щодо безпеки та якості донорської крові та компонентів крові.

Проект пропонує створити в Україні Компетентний орган на виконання однієї з ключових вимог Директив ЄС. На нього планують покласти функції з ліцензування діяльності суб’єктів системи крові, контролю за їх діяльністю щодо дотримання вимог з якості донорської крові і її компонентів. Також цей орган має забезпечити збір та обробку інформації, яка стосується серйозних несприятливих випадків або реакцій, пов’язаних з операціями з донорською кров’ю та її компонентами.

Закон передбачає імплементацію принципу безоплатного добровільного донорства як фундаментальної засади ефективної діяльності національної системи крові.

Також планується переглянути систему пільг для донорів, які здійснюють донацію на безоплатній основі. А саме пропонується відійти від виплати донорам грошової компенсації або її еквівалентів та побудувати систему крові на основі мотивації донорів до добровільних безоплатних донацій.

Підкреслимо, у законі прописане створення Національного реєстру донорів крові або компонентів крові, а також осіб, що не можуть бути донорами, та його інтеграції до загальної електронної системи медичного простору в Україні eHealth.

Нагадаємо, в Україні з 5 липня дозволили ввезення для військовослужбовців вакцини без реєстрації і заборонили вивіз донорської крові: чинності набрав відповідний закон.

Як писало РБК-Україна, Рада 2 червня схвалила відповідний проект закону №2429 у другому читанні, за нього проголосували 332 нардепи.

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