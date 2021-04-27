В Україні хочуть перезапустити систему агрострахування: Рада схвалила закон за основу

"За" проголосували 286 парламентарів.

Пропонуються зміни до Податкового кодексу в частині збільшення ставки податку на дохід за договорами страхування сільськогосподарської продукції на 0,5 відсоткових пункти. Надалі ці кошти направлять на підтримку страхування с/г продукції.

Передбачаються і зміни до ЗУ "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою".

Прописаний механізм надання держпідтримки с/г товаровиробникам для страхування продукції. Визначаються учасники ринку страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, вимоги до них, їх права та обов’язки; об’єкти страхування, страхові продукти, страхові ризики, страхові випадки, вимоги до договорів страхування з державною підтримкою.

Розмір часткового відшкодування таким товаровиробникам страхових платежів (премій) визначається на рівні до 60 відсотків зважаючи на практику попередніх періодів дії аналогічних програм підтримки.

У документі передбачено, що конкретний розмір компенсації буде визначатися, виходячи із можливостей державного бюджету.

Крім того, скасовується страхування сільськогосподарської продукції через Аграрний страховий пул.

Закон уточнює повноваження Уповноваженого органу, що здійснює державний нагляд за страховою діяльністю.

Відповідно до проекту, колективне сільськогосподарське підприємство, с/г кооперація та фермерське господарство також отримають державну підтримку на страхування сільськогосподарської продукції.