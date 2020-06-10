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Кабмін змінив порядок формування комунальних тарифів

Новини » Економіка     10.06.2020 - 13:42
Кабмін змінив порядок формування комунальних тарифів
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Підприємства ТКЕ формуватимуть тарифи на підставі ціни газу за минулий опалювальний сезон

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку формування тарифів та теплову енергію та комунальні послуги. Зміни враховують умови функціонування ринків газу та електричної енергії.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 10 червня.

У ході засідання уряду зазначалося, що в умовах ринку вартість газу для підприємства теплокомуненерго змінюється щомісячно. Це створює складнощі для об'єктивного планування витрат на придбання енергоносіїв та включення до складу тарифів. Водночас витрати на енергоносії займають в структурі собівартості теплової енергії 80-85%. Тому будь-яка зміна призводить до невідповідності фактичних витрат запланованим.

Тому одна з ключових змін нового порядку надає підприємствам ТКЕ можливість при формуванні тарифів використовувати середню ціну природного газу за минулий опалювальний сезон. За цей рік це 4,048 тис. грн за 1 тис. кубометрів.

За даними уряду, новий підхід не призведе до підвищення тарифів, оскільки сьогодні в тарифах більшості підприємства ТКЕ враховано ціну газу 6,235 грн за 1 тис. кубометрів.

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики та захисту довкілля України обговорюють питання підвищення норми споживання газу для користувачів без лічильників.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, майже половина українців (46%) стверджують, що їхні витрати на оплату послуг ЖКГ у січні 2020 року зросли порівняно з січнем 2019 року.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Кабінет Міністрів Українитарификоммунальные платежи
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