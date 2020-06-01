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У Мінекоенерго планують підвищити плату за газ користувачам без лічильників

Новини » Економіка     01.06.2020 - 16:56
У Мінекоенерго планують підвищити плату за газ користувачам без лічильників
Фото: колаж (РБК-Україна)

Плата за газ зросте приблизно у два рази, якщо рішення буде ухвалене

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України обговорюють питання підвищення норми споживання газу для користувачів без лічильників. Але поки рішення ще не ухвалено.

Про це написав радник в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Олександр Трохимець на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив представник відомства, питання норм споживання дійсно обговорюється в стінах міністерства.

"Дане питання буде обговорено Експертною радою, детально вивчене, і аж потім будуть даватися відповідні рекомендацію міністерству та в.о. міністра Ользі Буславець", - написав він.

У Мінекоенерго планують підвищити плату за газ користувачам без лічильників

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що Міністерство енергетики підготувало проект рішення уряду щодо підвищення норми споживання газу для користувачів без лічильників.

Пропонується підвищити норму для використання тільки газової плити з 3,28 кубометра на особу до 5,2 кубометра з квітня до вересня та до 7,6 кубометрів з жовтня по березень. При використанні газової плити і газової колонки пропонують підняти норму з 10,49 кубометра на людину до 16,3 кубометра на людину з квітня по вересень і до 27 кубометрів на людину з жовтня по березень.

Як повідомляло РБК-Україна, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує підвищити тарифи на електроенергію для населення.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що тарифи на електроенергію в новій програмі з МВФ не обговорюються.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України ЖКХтарифигаз
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