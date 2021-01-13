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В Україні перевірять газопостачальників з найвищими тарифами

Київ, Середа 13 січня 2021 16:02
В Україні перевірять газопостачальників з найвищими тарифами
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) почала перевірку всіх газопостачальників найвищими тарифами. Особливо проблемною є ситуація у населених пунктах з малими операторами газорозподільних механізмів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"НКРЕКП починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на розподіл газу. Ми хочемо вийти на системне та збалансоване рішення", - заявив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що питання обслуговування малими операторами ГРМ невеликих населених пунктів має бути вирішене найближчим часом.

Нагадаємо, з 1 січня облгази підняли тарифи на послуги з транспортування газу, а компанії-постачальники підняли ціни на газ для населення. НАК "Нафтогаз" підняв тариф на 14% вище, ніж у грудні.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд планує з лютого знизити ціни на газ для побутових споживачів.

Також Шмигаль повідомляв, що Кабінет міністрів запровадить державне регулювання цін на газ для побутових споживачів.

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Новини України Економіка тарифиДенис ШмигальЦіна на газ

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