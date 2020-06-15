В Україні хочуть карати в'язницею втягнення дітей у збройні формування

В Україні хочуть карати позбавленням волі втягнення дітей у збройні формування. Кабінет міністрів розробив та вніс до Верховної ради відповідний проект закону №3627.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Закон пропонує визначити, що втягнення або примушування малолітньої або неповнолітньої особи до участі у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Документ посилює відповідальність і за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми. Так, якщо ці дії спричинили тяжкі наслідки для малолітнього або неповнолітнього, винуватцю, що втягував, загрожує від десяти до п’ятнадцяти років в'язниці.

Як писало РБК-Україна, у лютому Кабмін Олексія Гончарука уже вносив до парламенту відповідний закон, однак Рада не встигла його розглянути.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі бойовики використовують у якості живих щитів дітей і жінок: у Мар'їнці ворожі снайпери стріляли в українських військових з-за спини маленької дівчинки, знаючи що відповіді не буде.