В Україні від грипу померли 28 людей

Минулого тижні було зафіксовано 3 летальних випадків

С начала эпидемического сезона (октябрь 2018 года) Министерство здравоохранения зарегистрировало 28 летальных случаев от гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерства здравоохранения Украины.

Как отмечается, за прошедшую неделю с 21 по 27 января от гриппа умерли три человека.

"3 человека умерло от гриппа. С начала эпидемического сезона зарегистрировано 28 летальных случаев", - говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркивают, что важно вакцинироваться, чтобы получить защиту от гриппа и тяжелых осложнений. В том числе, за прошедшую неделю прививки против гриппа получили более 1,5 тысячи человек.

Напомним, за третью неделю 2019 года на грипп и ОРВИ заболели почти 199 тысяч человек. Эпидемические пороги превышены в Черниговской (31,8%), Черновицкой (23%), Ивано-Франковской (22,6%), Житомирской (10%), Хмельницкой (7,2%), Николаевской (4%), Киевской (1,8%) и Закарпатской (0,3%) областях.

РБК-Украина писало, что в 14 школах Николаева, по состоянию на 29 января, объявили карантин до 1 февраля в связи с повышенным уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппом.