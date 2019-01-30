За тиждень на грип в Україні захворіли майже 200 тис. людей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Епідемічні пороги перевищені у восьми областях

За третій тиждень 2019 року на грип та ГРВІ захворіли майже 199 тисячі людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я України.

Також зазначається, що показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 516,2 на 100 тисяч населення, що майже на рівні епідемічного порогу по Україні.

Водночас, епідемічні пороги перевищені в Чернігівській (31,8%), Чернівецькій (23%), Івано-Франківській (22,6%), Житомирській (10%), Хмельницькій (7,2%), Миколаївській (4%), Київській (1,8%) та Закарпатській (0,3%) областях

"Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 198 708 людей, із них 58,5% діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих зменшився на 6,9 %, серед дітей до 17 років збільшився на 12,5 %", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що у 14 школах Миколаєва, станом на 29 січня, призупинено навчальний процес у зв'язку з підвищеним рівнем захворюваності на ГРВІ та грип.

Нагадаємо, у Києві інтенсивність епідемічного процесу нижче епідемічного порогу на 44,9%. Наразі показник захворюваності грип та ГРВІ складає 471,4.