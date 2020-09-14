В Україні готують законопроект проти фінансових пірамід

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку почала підготовку законопроекту, який повинен ускладнити діяльність фінансових пірамід. Автори заявляють, що законопроект буде абсолютно не прийнятний для діяльності аферистів.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Заходи, які знайдуть відбиток в законопроекті, розроблені у відповідності з принципами міжнародній організації IOSCO (The International Organization of Securities Commissions).

В регуляторі відзначають, що саме повноваження щодо виявлення фінансових пірамід, яких зараз недостатньо, повинні стати запорукою своєчасного захисту інвесторів у будь-які інструменти на фінансовому ринку.

"В законопроект повинні бути закладені нові можливості регулятора щодо співпраці з правоохоронними органами, заморожування грошей і активів, доступ і обмін інформацією з іноземними регуляторами з метою використання їх можливостей щодо повернення грошей з інших юрисдикцій", - йдеться в повідомленні.

Як приклад шахрайських дій в Україні наводять проект B2B Jewelry і банк "Аркада".

Нагадаємо, 27 серпня СБУ накрила піраміду B2B Jewelry. Організатори піраміди присвоїли та відмили шляхом інвестицій, купівлі елітної нерухомості та автомобілів на понад 250 млн доларів. Пізніше суд обрав запобіжний захід двом фігурантам цієї справи.