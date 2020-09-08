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Суд обрав запобіжний захід двом фігурантам справи про B2B Jewelry

Київ, Вівторок 08 вересня 2020 16:35
Суд обрав запобіжний захід двом фігурантам справи про B2B Jewelry
Фото: обшуки в рамках справи про B2B Jewelry (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту двом фігурантам справи про фінансову піраміду B2B Jewelry. Розгляд запобіжного заходу для ще одного фігуранта відбудеться 9 вересня.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Організатору піраміди, керівнику та головному бухгалтеру були оголошені підозри за ч.3 ст.28 (вчинення злочину стійкою організованою групою осіб), ч.2 ст.222 (шахрайство у великих розмірах), ч.3 ст.209 (легалізація майна, здобутого злочинним шляхом, в особливо великих розмірах) Кримінального Кодексу України.

Головному бухгалтеру піраміди суд обере запобіжний захід 9 вересня.

Нагадаємо, 27 серпня СБУ накрила піраміду B2B Jewelry. Організатори піраміди присвоїли та відмили шляхом інвестицій, купівлі елітної нерухомості і автомобілів на понад 250 млн доларів. Причетні до афери більше 20 чоловік, було задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

Відзначимо, ще в травні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку звернулася до правоохоронців через проект B2B Jewelry.

B2B Jewelry пропонував українцям купить ювелірні вироби подарункові сертифікати, за якими нібито нараховувалися надвисокі відсотки інвестиційного прибутку. Регулятор угледів у цій діяльності ознаки фінансової піраміди.

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