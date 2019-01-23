ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Україні за рік "з нуля" створили 83 підприємства, - Порошенко

Новини » Економіка    23.01.2019 - 21:28
В Україні за рік "з нуля" створили 83 підприємства, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

За словами президента, це стало можливим завдяки довірі інвесторів

Протягом минулого року в Україні було створено 83 нових підприємства "з нуля". Про це заявив президент України Петро Порошенко під час відкриття засідання інвестиційної ради в Українському домі у Давосі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Порошенка. 

Президент наголосив, що це стало можливим завдяки довірі інвесторів до України.

"Економічне зростання під час війни - 3,4% за рік. 83 нових підприємства створено в Україні з нуля протягом минулого року! Це сталося, зокрема, завдяки довірі інвесторів до України. Спільними зусиллями макроекономічна стабілізація стала можливою", - сказав Порошенко. 

Також він розповів, що Україна значно піднялася у рейтингу Doing Business та виконала 6 меморандумів про співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями.

"Ми маємо меморандум з МВФ. І ми продовжуємо бути надійним партнером та дотримуватися взятих на себе зобов’язань щодо рішучого впровадження реформ", - додав Порошенко. 

В Україні за рік &quot;з нуля&quot; створили 83 підприємства, - ПорошенкоНагадаємо, під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі було підписано масштабну інвестиційну угоду про спорудження вітрової електростанції, яка стане однією з найбільших у Європі. 

РБК-Україна писало, що "Український сніданок" під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі відбудеться 24 січня 2019 року.

Порошенко та Лагард обговорили співпрацю України з МВФ Голова НБУ зустрінеться з представниками МВФ в Давосі
Новини України Порошенко ПетроДавоспредприятия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся