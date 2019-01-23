В Україні за рік "з нуля" створили 83 підприємства, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

За словами президента, це стало можливим завдяки довірі інвесторів

Протягом минулого року в Україні було створено 83 нових підприємства "з нуля". Про це заявив президент України Петро Порошенко під час відкриття засідання інвестиційної ради в Українському домі у Давосі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Порошенка.

Президент наголосив, що це стало можливим завдяки довірі інвесторів до України.

"Економічне зростання під час війни - 3,4% за рік. 83 нових підприємства створено в Україні з нуля протягом минулого року! Це сталося, зокрема, завдяки довірі інвесторів до України. Спільними зусиллями макроекономічна стабілізація стала можливою", - сказав Порошенко.

Також він розповів, що Україна значно піднялася у рейтингу Doing Business та виконала 6 меморандумів про співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями.

"Ми маємо меморандум з МВФ. І ми продовжуємо бути надійним партнером та дотримуватися взятих на себе зобов’язань щодо рішучого впровадження реформ", - додав Порошенко.

Нагадаємо, під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі було підписано масштабну інвестиційну угоду про спорудження вітрової електростанції, яка стане однією з найбільших у Європі.

РБК-Україна писало, що "Український сніданок" під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі відбудеться 24 січня 2019 року.