В Україні за рік викрили 249 груп нелегальних мігрантів

Всього затримали майже 1,3 тис. іноземців

В течение 2018 года полицейские совместно с миграционной службой и пограничниками обнаружили 249 групп нелегальных мигрантов, в составе которых находились 1 278 иностранцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По словам первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина, нелегальная миграция является прибыльным бизнесом, ведь стоимость незаконного транзита одного нелегала через территорию Украины составляет около 3 тыс. долларов.

Он подчеркнул необходимость усиления взаимодействия полиции с государственной миграционной службой, по установлению законности пребывания на территории Украины иностранцев - фигурантов уголовных производств, а также проведения проверки законности выдачи им документов на право временного или постоянного пребывания в стране.



"В своей работе делаем акцент на усилении контроля и ограничении въезда иностранцам, которые прибывают в Украину реализовывать преступные намерения и пытаются дестабилизировать ситуацию в стране", – подчеркнул Аброськин.

РБК-Украина писало, что с 1 марта по 31 мая 2019 года на территории Украины планируется проведение целевых профилактических мероприятий по надзору и контролю за исполнением законодательства в миграционной сфере под условным названием "Мигрант".

Напомним, вчера, 12 марта, СБУ задержала в Киеве главу крупного международного наркосиндиката.