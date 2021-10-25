В Україні почнуть діяти нові правила дорожнього руху: що зміниться

В Україні запроваджуються нові правила дорожнього руху. Зміни почнуть діяти вже від 1 листопада цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову уряду.

Зокрема, одна з найсуттєвіших змін для водіїв стане обмеження швидкості за межами населених пунктів. Воно буде регулюватися шириною розмітки.

Так, буде заборонено рухатися зі швидкістю 110 км/год, якщо елемент дороги, що відокремлює транспортні потоки протилежних напрямків, не виділено розміткою 1.2 (раніше було 1.1 або 1.2), розмітки різняться між собою шириною - до 15 см і 20 см відповідно.

Разом з тим, багато нововведень стосуватимуться велосипедистів. З 1 листопада вводиться нове визначення велосипедної доріжки та вперше вносяться поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду (місце перетину перехрестя доріг).

Також діятимуть детальні правила щодо того, як повинні переміщатися велосипедисти, вказані їх права та обов'язки.

Нові правила також поширяться і на дорожні знаки, правила зупинки та стоянки.

Для українців діятимуть нові діагональні пішохідні переходи та загальні дороги для автомобілів і велосипедистів.

Також, згідно з новими правилами, зміниться поняття державних доріг. Так, замість трьох загальноприйнятих типів: міжнародні, національні та регіональні, буде діяти і четвертий - територіальній.

Зазначимо, що з детальним переліком нових правил можна ознайомитися за постановою уряду.