В Україні фіксують зменшення рівня захворюваності на кір

За тиждень в Україні захворіли 2 524 людини

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 9-й недели 2019 г. корью заболели 2 524 человека, из них 1 230 взрослых и 1 312 детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение прес-службы Министерства здравохранения Украины.

Как отмечается, за отчетную неделю в Хмельницкой области в результате кори умер младенец 25 дней от рождения. Всего в этом году умерло уже 10 человек, среди которых три ребенка. С начала вспышки корь забрала уже 31 жизнь.

Также сообщается, что в период с 28 декабря 2018 г. по 1 марта 2019 г. корью в Украине заболело 26 544 человека - 11 797 взрослых и 14 747 детей. Самые высокие показатели заболеваемости - в Львовской (всего 4 021 человек: 1 335 взрослых и 2 686 детей), Винницкой (2 339: 1 014 взрослых и 1 325 детей), Ривненской (2 299: 808 взрослых и 1 491 ребенок), Хмельницкой (2 007: 1 073 взрослые и 934 ребенка) областях и г. Киев (2 310 человек: 1 293 взрослые и 1 017 детей).

РБК-Украина писало, что во Львовской области в течение февраля в рамках спецоперации с дополнительной вакцинации школьников против кори 19,7 тыс. детей получили пропущенные прививки.

Напомним, в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что Украина возглавила список стран с самым высоким уровнем заболеваемости корью.