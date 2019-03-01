Кір в Україні досяг загрозливого рівня, - ЮНІСЕФ

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Україна очолює список країн з найбільшою захворюваністю на кір

Україна очолила список країн з найвищим рівнем захворюваності на кір. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Повідомляється, що кір в Україні досяг загрозливого рівня через антищепленнєві кампанії, в результаті чого люди відмовляються від вакцинації для попердеження потенційно смертельних хвороб. За даними ЮНІСЕФ, Україна на першому місці з десяти країн, де минулого року було зафіксовано найбільшу кількість випадків кору.

"Майже всі ці випадки можна попередити, але при цьому діти все одно заражаються ... Кір - це хвороба, але дуже часто реальною інфекцією є дезінформація, недовіра і недбалість, - зазначила виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

Фото: рейтинг країн по захворюваності на кір

Фонд звертає увагу на те, що, за статистичними даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, торік в Україні було 35120 випадків кору при 5 тисячах в 2017 році.

Нагадаємо, в лютому у Києві зафіксували перший випадок смерті від кору.

Згідно з останніми даними МОЗ, захворюваність на кір в Україні знизилася на 15%.