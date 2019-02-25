Захворюваність на кір в Україні зменшилась на 15%

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За тиждень на кір захворіла 2751 людина

Протягом 8-го тижня 2019 року на кір захворіла 2751 людина - 1 313 дорослих та 1 438 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства охорони здоров'я України.

Як зазначається, цей показник на 15,7% менше у порівнянні з показниками попереднього тижня (8-16 лютого).

Повідомляється, що минулого тижня в Києві від ускладнень кору померла 57-річна жінка. загалом цього року померло вже дев’ять людей, серед яких дві дитини. З початку спалаху кір забрав 30 життів.

Загалом із 28 грудня 2018 р. до 22 лютого 2019 р. на кір в Україні захворіло 24 042 людини - 10 588 дорослих та 13 454 дитини. Найвищі показники захворюваності - у Львівській (загалом 3 741 людина: 1 237 дорослих та 2 504 дитини), Вінницькій (2 136: 930 дорослих та 1 206 дітей), Рівненській (2 109: 726 дорослих та 1 383 дитини), Хмельницькій (1 779: 960 дорослих та 819 дітей) областях і м. Київ (2 083 людини: 1 179 дорослих та 904 дитини).

Також зазначається, що у Львівській області триває спецоперація для підвищення рівня імунізації дітей віком від 6 до 18 років. З 1 по 22 лютого пропущені щеплення отримали уже 14 545 школярів.

Раніше повідомлялося, що майже 50 тисяч дітей отримають щеплення від кору у Львівській області найближчим часом.

Зазначимо, понад три тисячі українців захворіли на кір минулого тижня, у період з 8 по 16 лютого.