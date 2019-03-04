В Україні фіксують зменшення рівня захворюваності на кір

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За тиждень в Україні захворіли 2 524 людини

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 9-го тижня 2019 р. на кір захворіли 2 524 людини, з них 1 230 дорослих і 1 312 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства охорони здоров'я України.

Як зазначається, за звітний тиждень у Хмельницькій області внаслідок кору померло немовля 25 днів від народження. Загалом цього року померло вже 10 людей, серед яких три дитини. З початку спалаху кір забрав уже 31 життя.

Також повідомляється, що у період із 28 грудня 2018 р. до 1 березня 2019 р. на кір в Україні захворіло 26 544 людини - 11 797 дорослих і 14 747 дітей. Найвищі показники захворюваності - у Львівській (загалом 4 021 людина: 1 335 дорослих та 2 686 дітей), Вінницькій (2 339: 1 014 дорослих та 1 325 дітей), Рівненській (2 299: 808 дорослих та 1 491 дитина), Хмельницькій (2 007: 1 073 дорослі та 934 дитини) областях і м. Київ (2 310 людей: 1 293 дорослі та 1 017 дітей).

РБК-Україна писало, що у Львівській області протягом лютого у рамках спецоперації з додаткової вакцинації школярів проти кору 19,7 тис. дітей отримали пропущені щеплення.

Нагадаємо, у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) заявили, що Україна очолила список країн з найвищим рівнем захворюваності на кір.